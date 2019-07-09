Українського воїна Владислава Локтіонова, який загинув на Донбасі поховають 10 липня в Дніпрі. ФОТО

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Владислав Олександрович Локтіонов, 1976 року народження, солдат, військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 7 липня увечері під час виконання бойового завдання від осколкових поранень, які дістав у результаті обстрілу взводного опорного пункту біля селища міського типу Південне в районі окупованої Горлівки Донецької області.

Владислав Олександрович Локтіонов, народився 07.10.1976 року. До війни працював у ТОВ "Сантехбуд". У липні 2015 мобілізований як доброволець, був гранатометником 92-ї окремої механізованої бригади, 1-го батальйону, протитанкового взводу. У травні 2016 року біля понтонної переправи, що біля села Лобачеве Новоайдарського району Луганської області перебрався на інший берег річки, щоб забрати звідти човен, але був захоплений російськими найманцями.

27.12.2017 був звільнений з полону, судився з військовою частиною, яка звільнила його "за самовільне залишення місця служби". У травні 2019 повернувся на службу. У нього залишилися мати і син".

Дивіться: Військовослужбовець ЗСУ Владислав Локтіонов загинув 7 липня в зоні ООС від смертельних осколкових поранень. ФОТО