Українці і росіяни по суті одна нація і зближення двох країн "неминуче", - Путін

Про це він сказав в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на федеральне агентство РИА-Новости.

Агентство повідомляє, що в розмові зі Стоуном Путін підкреслив, що зближення Росії й України неминуче.

"У всякому разі, неминуча побудова нормальних, дружніх, я б навіть сказав, більш ніж дружніх, союзницьких відносин", - сказав Путін.

На його думку, росіяни й українці, "по суті, становлять одну націю, у них спільна історія і релігійна приналежність".

Однак "з часом ідентичність цієї частини Росії якось визначилася, і люди мають на це право", - зазначив Путін.

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