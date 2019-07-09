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09.07.19 22:30

22-річний солдат-строковик застрелився в Миколаївській області

Військовослужбовця було доставлено з військової частини в лікарню, де він невдовзі помер. Основна версія - самогубство.

22-річний солдат-строковик застрелився в Миколаївській області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Вночі 8 липня в поліцію надійшло повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови.

"Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія трагедії - самогубство, причини якого й інші обставини події з'ясовують слідчі", - сказано в повідомленні.

Тіло загиблого направлено на судмедекспертизу.

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Поліція, як цього вимагає процедура, почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

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