Позбавляти людей параду - недалекоглядно. Але все залежить від пріоритетів Зеленського, - Порошенко

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, коментуючи в студії Прямого каналу інформацію про скасування параду президентом Зеленським на користь виплати премій особовому складу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

При цьому Петро Порошенко наголосив, що парад – це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу, адже він демонструє той прогрес у розбудові ЗСУ, який було досягнуто протягом року.

"Військовий парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно", – зазначив Порошенко.

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"Але президент Зеленський як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України має повне право приймати рішення – проводити парад чи ні. Це залежить від пріоритетів пана Зеленського", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"В мене пріоритетом було державотворення – крім мови, крім віри, крім децентралізації в пріоритеті була армія. Я вважав, що абсолютно необхідно забезпечувати розбудову армії", – нагадав Порошенко.

Він також повідомив, що проведення параду коштувало значно менше грошей, бо найбільш затратні заходи були скасовані. "Я навмисно всі дорогі задоволення скасував. В тому числі повітряний парад, де потрібно була велика кількість авіаційного пального. Форму, яку видавали на парад – видавали все одно, це передбачено в умовах забезпечення", – повідомив Порошенко.

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Петро Порошенко також поінформував, що грошові премії до Дня Незалежності отримували і учасники параду, і бійці в зоні проведення бойових дій.

"Я повністю вітаю ініціативу, щоб підтримати грошовим забезпеченням нашу армію. Коли я був обраний президентом у 2014-му, то снайпер спецназу, мобілізований на лінії фронту, отримував грошове забезпечення 600 гривень на місяць. На сьогоднішній день той самий снайпер отримує забезпечення більше 29 тисяч гривень на місяць! І це є той індикатор ставлення, яке демонструє наша команда до українського воїна", – наголосив Порошенко.