Росія відповідальна за смерть понад 500 мирних жителів у Сирії за останні місяці, - правозахисники

Наприкінці квітня сирійські війська за підтримки російських підрозділів почали чергову частину наступу в провінції Ідліб, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Це останній із сирійських регіонів, де частковий контроль здійснюють ще збройні групи опозиції. Бої почалися, незважаючи на введення в країні домовленості про припинення вогню.

Сирійська обсерваторія з прав людини і Сирійська мережа з прав людини підтвердили, що відтоді загинуло 544 мирні жителі, а понад 2000 дістали поранення. Обидві організації підкреслили, що винні в цьому як сирійські, так і російські підрозділи. Тільки позавчора внаслідок бомбардувань в Ідлібі загинуло 12 осіб, зокрема 3 дітей.

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Спостерігачі зазначили, що сирійські та російської війська свідомо бомбардують не тільки цивільні будинки, а й лікарні та клініки, де перебувають поранені. За словами ООН, останнім часом було обстріляно не менше 25 лікарень у всій Сирії.