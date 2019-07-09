Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми"

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували дані за кілька років, отримані від джерел у Державній прикордонній службі.

Найбільш показовий 2015 рік: Андрій Холодов не менше 204 днів упродовж цього року перебував за межами України. Водночас, відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України", в Раду може бути обраний лише громадянин України, який досяг на день виборів 21 року, має право голосу і проживає в Україні впродовж останніх п'яти років.

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У свою чергу, закон "Про громадянство України" визначає безперервне проживання як таке, якщо разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів, і встановлює, що "не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України".

Аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев пояснює: "У разі виявлення ЦВК порушень кандидатом конституційної вимоги про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років комісія приймає рішення про скасування реєстрації такої особи. Таке повноваження ЦВК передбачено частиною п'ятою статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Сам Холодов на прохання журналістів про коментарі не відповів.

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Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" простежили і формальний зв'язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов'язані з утриманням МАФів. Це зв'язок через дружину і брата Андрія Холодова.

Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна" у столиці. Цей завод виготовляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.

Його дружина Катерина Шаховська, на яку записана вілла у Відні вартістю 6 млн євро, є дизайнером одягу і кумою Оксани Марченко - дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа - За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.