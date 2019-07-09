До кінця року в столиці з'являться ще як мінімум 600 камер відеоспостереження, - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу адміністрації.

"Камери міської системи відеоспостереження встановлено в усіх районах Києва: на мостах, вулицях і автодорогах, територіях об'єктів соціально-культурного призначення, всіх в'їздах і виїздах із міста. Один з останніх об'єктів, де встановлено камери, - пішохідно-велосипедний міст. Там встановлено 10 відеокамер, дві з яких роботизовані (мають широкий огляд і функцію розпізнавання облич)", - додав Дмитро Давтян.

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