Обшуки у Фонді держмайна пов'язані із затриманням заступника голови Держархівслужби, який хотів хабар за працевлаштування в ФДМ, - НАБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "Чиновник в обмін на 10 тис. дол. США неправомірної вигоди пообіцяв сприяння в працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України. Згодом сторони домовилися про зменшення вартості "послуги" - до 9,8 тис. дол. США. Гроші передавалися двома траншами. Під час отримання другого - в розмірі 4,8 тис. дол. США, чиновника і викрили "на гарячому".

Зараз заступника голови Укрдержархіву затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні йому підозри.

Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом прокурорів САП. Зараз вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочину та ймовірно причетних до нього осіб.

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