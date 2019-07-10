Окупанти в Криму штрафують "за зловживання свободою масової інформації", але дозволяють використовувати мову ворожнечі, - правозахисники

Як повідомляють в "Кримській правозахисній групі", огляд практики застосування цієї статті в Криму показав, що під "зловживанням свободою" влада РФ розуміє згадку забороненої організації без позначки, що ця організація заборонена в РФ, передає Цензор.НЕТ.

До переліку заборонених входять організації, які законно діють в Україні: "Свідки Єгови", Меджліс кримськотатарського народу, "Правий сектор", "УПА", "УНА-УНСО", "Хізб ут-Тахрір".

З початку окупації правозахисники зафіксували 10 розглядів у "мирових судах" Криму за ст. 13.15 КоАП РФ. З десяти відомих адміністративних справ тільки одну порушено стосовно жителя Криму Рустама Меннанова за те, що він опублікував в соціальній мережі пост з привітанням Мустафи Джемілєва без вказівки, що Меджліс - заборонена в РФ організація. Заборона Меджлісу кримськотатарського народу є порушенням Росією міжнародних норм, Росію неодноразово закликали скасувати цю заборону. Але попри це, Рустама Меннанова оштрафували на 2000 рублів. У всіх інших випадках під переслідування за цією статтею в Криму потрапляло керівництво видань, що публікують явно проросійські матеріали.

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У своїх статтях видавництва негативно відгукуються про "заборонені" організації, іноді використовують мову ворожнечі. Але факти розпалювання ненависті суди ігнорують. Штрафи присуджують не за використання мови ворожнечі, а за згадку організації без ярлика "заборонена в РФ".

Наприклад, головний редактор видання "МК в Криму" Майкл Львівські двічі отримував попередження за згадку Меджлісу кримськотатарського народу без позначки "заборонена організація". Головний редактор "Кримського Телеграфу" за подібне "правопорушення" в статті "В Кремлі велика паніка" був оштрафований на 4000 рублів. За згадку без позначки "Свідків Єгови" оштрафовані на 4000 рублів головний редактор "Керч.Інфо" Марія Антішина і редактор "Російської ліги новин" С.В. Абрамов. Антішину оштрафували за статтю під назвою "Вбивця з Керчі Владислав Росляков: хто він?".

У тексті "Свідки Єгови" названі сектою, що є м'якою формою розпалювання ненависті до релігійної групи. Однак штраф журналістка отримала за відсутність позначки, що ця організація заборонена в РФ, а не за використання мови ворожнечі.

У лютому 2019 року було оштрафовано на 4000 рублів головного редактора "Кримського інформаційного агентства" за статтю "Пісні активіста українського майдану хочуть заспівати в одному з клубів Сімферополя". У своїй статті "КІА" цитує користувача соцмереж, який обурюється проведенням в Криму концерту місцевої групи з виконанням пісень "Океану Ельзи". "Навіщо ви співаєте пісні майданутого бидла?", - пише сайт, а також в тексті використовуються і інші фрази, спрямовані на розпалювання ненависті до українців.

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Таким чином редакція в статті цитує мову ворожнечі щодо українців і активістів Євромайдану без відповідних коментарів. Однак редактора видання оштрафували не за розпалювання ненависті, а за те, що в тексті при згадці УПА не стояла позначка "заборонена в РФ організація". Уже в червні 2019 року оштрафований на 4000 рублів редактор видавництва "Місто 24" Максим Онищенко за згадку української організації, назва якої не вказана в рішенні суду. Рішення судів опубліковані на сайті "Мирові судді Криму".

"Така практика свідчить, що окупаційна влада в Криму не має наміру забороняти або обмежувати мову ворожнечі щодо релігійних або етнічних груп. Водночас вони використовують адміністративні норми для переслідування за згадку заборонених у РФ, але не заборонених в Україні організацій", - впевнені правозахисники.