Швейцарія надасть Україні €25 мільйонів на реформи

Про це директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Хольгер Тауш сказав під час презентації Міністерством юстиції України та Державним агентством з питань електронного урядування України нової електронної послуги з реєстрації ТОВ, що діє на підставі модельного статуту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швейцарія підтримує Україну, народ Швейцарії підтримує народ України, і це важливо. І для цього ми виділяємо з нашого державного бюджету 25 мільйонів євро, тобто достатньо вагому суму. Швейцарія підтримує багато реформ, які здійснюються в Україні", - сказав Тауш.

За його словами, зокрема, йдеться про підтримку реформи державного урядування та якісних змін у сфері надання послуг, а також децентралізацію. "Дуже важливо, що ми підтримуємо ось цей напрямок, який є надзвичайно важливим у реформі держаного урядування України", - додав директор Швейцарського бюро співробітництва.

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На його переконання, останнім часом Україні вдалося зробити чимало. "Ми приємно вражені тими досягненнями, які побачили протягом останніх 4 років упровадження нашої програми. Хочу зазначити, що складається враження, ніби України рухається значно швидше, ніж Швейцарія у цій сфері", - сказав він.

Позитивні зрушення Тауш бачить у технічному плані, а також у розширенні кількості електронних послуг та сервісів, які стали доступними для громадян та представників бізнесу. Водночас він звернув увагу на проблему, з якою досі доводиться зіштовхуватися, - це корупція, яка ускладнює багато процесів. "Але я переконаний, що реформи у секторі юстиції - це найважливіше, що зацементує всі інші реформи в інших напрямках та секторах", - додав директор Швейцарського бюро.

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