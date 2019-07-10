Після підписання президентом указу українські миротворці служитимуть у тренувальній місії НАТО в Іраку, - Левчик

Про це повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України Валентин Левчик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

"У квітні цього року Україна була визнана Північноатлантичною Радою як потенційний операційний партнер тренувальної Місії НАТО в Республіці Ірак. У подальшому, після підписання відповідного указу президента України, планується направлення національного персоналу до складу зазначеною місії", - наголосив представник Генштабу, розповідаючи про перспективи роботи українських миротворців.

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Не менш важливим, на думку Левчика, є військове співробітництво між Україною та ЄС, яке здійснюється відповідно до пріоритетів, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Частиною зазначеного процесу є заплановане направлення національного персоналу до складу операції ЄС "Алтея" в Боснії та Герцеговині.

"До кінця 2019 року ми також плануємо збільшити чисельність національного контингенту в складі багатонаціональних сил "КФОР" у Косово, плануємо додаткове направлення національного персоналу до складу Тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, Багатопрофільної інтегрованої місії ООН зі стабілізації в Малі та опрацьовується питання зі стороною ООН щодо збільшення чисельності національного персоналу у складі Сил ООН з підтримання миру на Кіпрі", - повідомив Левчик.