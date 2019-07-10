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10.07.19 07:35

Дев'ять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС

9 липня збройні формування РФ 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Дев'ять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Широкиного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Ломакиного - з артилерійської системи калібру 122 мм;
- двічі неподалік Водяного - з артилерійських систем калібру 122 мм і автоматичних гранатометів;
- двічі околиці Новомихайлівки - з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів;
- поблизу Новотроїцького - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- п'ять разів поблизу Красногорівки - з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Пищевика - з автоматичного гранатомета;
- околиці Чермалика - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 8 разів:

- двічі поблизу Травневого - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
- у районі населеного пункту Шуми - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
- околиці Новгородського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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"У результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців дістали поранення і четверо - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу Мар'їнки з міномета калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

- двічі неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Причепилівки - з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- околиці Новотошківського - з артилерійської системи калібру 122 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Девять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС 01
Девять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС 02
Девять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС 03

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