У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, авторами законопроєкту є спікер Андрій Парубій, народні депутати України Вікторія Сюмар та Марія Іонова. Законопроєкт було зареєстровано 5 липня, 8 липня надійшов до комітету, а 9 липня - наданий для ознайомлення депутатам.

Автори законопроєкту пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України в такій редакції:

"Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої".

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді цього законопроєкту, заявив, що документ "спрямований на залякування людей".

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Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними й засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.