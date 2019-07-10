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10.07.19 09:00

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 65,9% респондентів точно або найімовірніше збираються голосувати на парламентських виборах 21 липня до Верховної Ради, у т.ч. 48,8% точно збираються голосувати на них.

Респондентам, які точно або найімовірніше збираються голосувати, ставилося запитання "А за яку партію ви збираєтеся проголосувати?" і пропонувався список партій. Соціологи зазначають, що на момент формування анкети ще не був відомий повний список зареєстрованих партій і їх порядок у бюлетені, тому в списку, який пропонувався респонденту, не вистачає декількох партій (зокрема, партії Саакашвілі та партії Шарія), хоча респондент мав можливість вказати і партію не зі списку.

Серед усіх респондентів, які точно або найімовірніше збираються голосувати, відповіді розподілилися таким чином:

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування

Якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій, що відмічені нижче:

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"Майже всі, хто щось дописував, - дописували Шарія. У телефонних опитуваннях у нього понад 3%, але там є зміщення в бік користувачів інтернетом. Так що, думаю, у нього 2,5-3%. Загалом ж ще ніхто не публікував результати опитування за правильним списком, де є всі партії і саме в тому порядку, який розіграний. Наприклад, невідомо, скільки додасть ОПА блок за рахунок першого місця і подібності з Опозиційною платформою (досі вони стояли в списку після платформи). Так що рано говорити про сенсації", - прокоментував результати опитування директор КМІС Володимир Паніотто.

Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування КМІС 01
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування КМІС 02
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування КМІС 03
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування КМІС 04

З 25 червня по 7 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

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