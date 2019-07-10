"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, 65,9% респондентів точно або найімовірніше збираються голосувати на парламентських виборах 21 липня до Верховної Ради, у т.ч. 48,8% точно збираються голосувати на них.
Респондентам, які точно або найімовірніше збираються голосувати, ставилося запитання "А за яку партію ви збираєтеся проголосувати?" і пропонувався список партій. Соціологи зазначають, що на момент формування анкети ще не був відомий повний список зареєстрованих партій і їх порядок у бюлетені, тому в списку, який пропонувався респонденту, не вистачає декількох партій (зокрема, партії Саакашвілі та партії Шарія), хоча респондент мав можливість вказати і партію не зі списку.
Серед усіх респондентів, які точно або найімовірніше збираються голосувати, відповіді розподілилися таким чином:
- 37,8% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 11% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",
- 7,2% – за партію "Європейська Солідарність",
- 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
- 3,4% – за партію "Голос",
- 3,2% – за партію "Сила і Честь",
- 2% – за партію "Опозиційний блок",
- 1,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 1,8% – за "Українську стратегію Гройсмана",
- 1,4% – за партію "Громадянська позиція",
- 1,2% – за партію "Свобода",
- 1,2% – за "Партію Шарія",
- 0,5% – за "Самопоміч",
- 0,1% – за Аграрну партію,
- за інші партії – загалом 0,3%,
- 0,4% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
- 19,9% – не визначилися, за кого голосувати,
- 1,9% – відмовилися відповідати на запитання.
Якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій, що відмічені нижче:
- 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",
- 9,2% – за партію "Європейська Солідарність",
- 6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
- 4,4% – за партію "Голос",
- 4,1% – за партію "Сила і Честь",
- 2,5% – за партію "Опозиційний блок",
- 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 2,3% – за "Українську стратегію Гройсмана",
- 1,8% – за партію "Громадянська позиція",
- 1,6% – за партію "Свобода",
- 1,6% – за "Партію Шарія",
- 0,7% – за "Самопоміч",
- 0,1% – за Аграрну партію,
"Майже всі, хто щось дописував, - дописували Шарія. У телефонних опитуваннях у нього понад 3%, але там є зміщення в бік користувачів інтернетом. Так що, думаю, у нього 2,5-3%. Загалом ж ще ніхто не публікував результати опитування за правильним списком, де є всі партії і саме в тому порядку, який розіграний. Наприклад, невідомо, скільки додасть ОПА блок за рахунок першого місця і подібності з Опозиційною платформою (досі вони стояли в списку після платформи). Так що рано говорити про сенсації", - прокоментував результати опитування директор КМІС Володимир Паніотто.
З 25 червня по 7 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.