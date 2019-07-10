Насалик прокоментував підозру від НАБУ: "Вона підготовлена на підставі незаконного рішення НАЗК"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Останнім часом хтось дуже хоче перевірити мене на стресостойкість і витрачає на це чимало часу та коштів. Чорнушні сайти цьому, звичайно, радіють, але звертаюсь до тих, хто їм платить: не дочекаєтесь! В мене чиста совість, і мені нема за що червоніти. Сподіваюсь, що НАБУ та САП – теж, і вони, дотримуючись українського законодавства, розставлять всі крапки над "і"", - написав він.

На думку Насалика, "головна мета бруду, який чи не щодня ллється зі "зливних бачків" в інтернеті" – відволікти його від виборчого процесу.

"Я розумію, що зараз вибори і головна мета бруду, який майже щодня ллється на мене зі "зливних бачків" в інтернеті, які не мають ні редакції, ні журналістів - відволікти мене від виборчого процесу. Але, як кажуть в Одесі, "не дєлайте мнє нєрви", ви все одно нічого не доб'єтеся.

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До речі, ніякого обшуку в моєму будинку в Козині не було, як не було і розписок – лише "липа", що вже встановлено експертизою МВС та СБУ. А що стосується підозри НАБУ та САП щодо нібито декларування мною недостовірної інформації, то повідомляю, що ця підозра була підготовлена на основі відповідного рішення НАЗК, яке було визнано незаконним та скасовано Верховним судом України ще 10 квітня 2019 року.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, детективи НАБУ повідомили про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Насалику за фактом внесення недостовірних відомостей у декларації. Йдеться про незадекларовану позику в 1,249 млн доларів, отриману від фізособи.