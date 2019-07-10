Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 9 липня.

Так, на запитання "Що з перерахованого на картці Ви хотіли б, щоб новий президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів? Виберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей" відповіді респондентів розподілилися таким чином:

Знизити тарифи на комунальні послуги – 42,8%;

Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, Президента – 36,6%;

Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України – 33%;

Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів – 31,4%;

Зменшити зарплату топ-чиновникам – 17,6%;

Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму – 14,3%;

Почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин – 12,1%;

Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками – 10%;

Прискорити розслідування злочинів проти Майдану – 9,6%;

Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) – 4,7%;

Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні – 4,7%;

Заарештувати російські активи в Україні – 4,7%;

Розпочати переговори про вступ до ЄС – 3,9%;

Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента – 3,7%;

Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя – 2,2%;

Перенести Адміністрацію Президента в іншу будівлю – 0,8%.

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 25 червня по 7 липня 2019 р. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.