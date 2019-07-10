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10.07.19 10:17

Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС

Найбільше від президента України Володимира Зеленського в його перші 100 днів перебування на посаді глави держави українці очікують зниження тарифів на житлово-комунальні послуги.

Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 9 липня.

Так, на запитання "Що з перерахованого на картці Ви хотіли б, щоб новий президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів? Виберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей" відповіді респондентів розподілилися таким чином:

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 25 червня по 7 липня 2019 р. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

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