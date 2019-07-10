Понад 1/3 українців не знають, кого хочуть бачити прем'єром, інші віддали перевагу Бойку, Тимошенко та Гройсману

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Респондентам пропонувалося відповісти на запитання "Зараз обговорюються різні варіанти того, хто може стати прем'єром після проведення виборів до Верховної Ради. Серед діячів зі списку, кого б Ви особисто хотіли бачити главою уряду - прем'єр-міністром після парламентських виборів?".

Вибір опитаних розподілився таким чином.

Юрій Бойко - 12,8%

Юлія Тимошенко - 12,3%

Володимир Гройсман - 9,6%

Ігор Смешко - 7,7%

Святослав Вакарчук - 4%

Анатолій Гриценко - 3,5%

Петро Порошенко - 2,7%

Андрій Садовий - 2%

Олександр Данилюк - 1,6%

Сергій Тарута - 0,8%

Арсеній Яценюк - 0,8%

Андрій Коболєв - 0,1%

Інший кандидат - 4,4%

Водночас 37,6% опитаних відмовилися відповідати на це запитання або відповіли, що їм важко сказати.

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Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня по всій території України. Опитано 2004 респондентів, що живуть у 129 населених пунктах. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5 %.