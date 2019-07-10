Росія ненавидить нас за те, що ми навчилися жити без них. Це варварство, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", присвяченому темі "Україна на роздоріжжі між ЄС і реваншем".

"Українці – волелюбна нація. Ми були однією з перших європейських демократій. І конституція Пилипа Орлика, і традиції Запорізької Січі є такими, які кардинально відрізняють нас від тих, хто дуже зрозумілий росіянам. Тому щоразу, коли Росія йде на Україну, вона прораховується, не очікуючи такого спротиву. Так само було і в 2014 році", – нагадав Порошенко.

Російський лідер Володимир Путін очікував, що його проекти Малоросії та окупації Криму будуть прихильно сприйняті більшою частиною українців, але все відбулося з точністю до навпаки – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Я дуже добре пам’ятаю, як я наприкінці лютого приїхав в Крим. Кримські татари і українці вийшли на протести проти окупаційної влади. Одним з лідерів цих протестів був Ахтем Чийгоз. За масовий спротив російській окупації Ахтем був запроторений за ґрати на довгі 3,5 роки. Постійно до Ахтема підходили феесбешники і пропонували – відмовся від українського паспорта, відмовся від України. "Я Україну не продаю, бо Україна – не продається!". Це і є відповідь", – наголосив Петро Порошенко і додав, що після звільнення з російської в’язниці за допомогою турецького президента Ердогана Ахтем Чийгоз не припинив боротьби за звільнення Криму від окупації. І сьогодні Ахтем Чийгоз і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв йдуть у команді "Європейської Солідарності" у парламент, щоб там відстоювати позицію щодо звільнення Криму.

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"Росія прийшла на нашу землю. Росія почала вбивства з Сімферополя, знищуючи кримських татар, піддаючи їх тортурам. Потім на Сході нашої держави – 3 тисячі українських воїнів віддали свої життя і 10 тисяч цивільних", – нагадав Порошенко.

"Вони лютіють і ненавидять нас за те, що ми навчилися жити без них і йдемо в Європу. Ми відмовились від їхнього газу. Ми виграли суд проти Газпрому у Стокгольмі. Ми отримали безвіз в Європейський Союз – вони посилили агресію. Ми підписали Угоду про асоціацію з ЄС. Ми зняли російське ярмо з нашої церкви, ми отримали визнання світового православ’я через Томос – ненависть зашкалює", – констатував Петро Порошенко.

"Це – варварство. Це абсолютна відсутність цивілізації", – переконаний Порошенко.

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