Парубій закликав українців прийти "на парад на Хрещатику" в День Незалежності

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності. Прикро вражений цим рішенням. Щоб вшанувати подвиг українських героїв, закликаю усіх хто боровся за Україну прийти 24 серпня 2019 року на парад на Хрещатику.Я буду там разом з вами!" - написав Парубій.

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Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року параду на День Незалежності не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям як премії.

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що проведення параду коштувало менше 300 млн гривень. При цьому, за його словами, учасники параду і бійці в зоні проведення бойових дій все одно отримували грошові премії.