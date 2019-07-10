До 1 вересня будуть оприлюднені результати перевірок постачальників компослуг, які маніпулювали з тарифами, - Петренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці в Twitter .

"До 1 вересня за дорученням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана будуть оприлюднені результати перевірок постачальників комунальних послуг на місцях, які маніпулювали з цінами на тарифи", - написав міністр.

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд 8 липня залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною і недійсною постанову КМУ №315, і визнав необґрунтованими і незаконними тарифи на газ, що діють у країні останні 2,5 року.

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Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість і незаконність тарифів на газ.

Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури ухвалення зазначеної постанови.

Раніше 4 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Юлії Тимошенко та Громадської організації "Тарифна мобілізація" і визнав протиправним і недійсним постанову КМУ №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" з моменту її прийняття.

Постанову Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" було прийнято 27 квітня 2016 року.

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Зазначене рішення Окружного адміністративної суду міста Києва у справі №826/9665/16 стало підставою для ухваленння Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Євгена Аблова (головуючий у справі) від правосуддя.