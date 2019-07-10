Українці становлять приблизно 80% нелегальних працівників у Чехії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Praha.

За офіційними даними Міністерства праці та соціальних справ, у 2018 році в Чехії нелегально працювало 3800 іноземців. Попри те, що в країні вже третій рік працює програма "Режим Україна", приблизно 80% нелегальних працівників були саме українцями. Як заявляють представники Економічної палати, проблема полягає в низькій гнучкості офіційної системи працевлаштування українців.

"Незаконне залучення іноземців до трудової діяльності пов'язане також з тим, що роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання виробничих замовлень, і тому готові ризикувати", - йдеться в доповіді Мінпраці.

Минулого року працівники відомства пред'явили штрафи 500 фірмам на суму, що перевищує 150 млн крон, пише чеське видання E15. Порушення були зафіксовані під час перевірки 7200 підприємств.

Нагадаємо, на початку червня уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців із 19 тис. до 40 тис. на рік.

За даними Міністерства праці Чехії, на кінець 2018 року в країні було працевлаштовано 121 тис. громадян України, що становило 20% від усієї кількості працюючих у країні іноземців.

Минулого року Чехія депортувала понад 1000 українців, які незаконно працювали в країні з дозволами на працевлаштування, виданими Польщею.

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