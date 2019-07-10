Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав

Про це лідер держави-агресора заявив в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну для його нового фільму "У боротьбі за Україну", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
Стоун нагадав Путіну, що під час Революції Гідності у того відбулася телефонна розмова з Обамою. Путін підтвердив факт розмови.
"Ви знаєте, Обама вже не президент, але тим не менш є певні речі, про які ми [не говоримо]", - сказав Путін.
"У всякому разі можу сказати, що наші домовленості, які були досягнуті в цій телефонній розмові, з американської сторони не були виконані", - заявив президент РФ. "Я б на цьому обмежився, не став би в деталі вдаватися", - додав він.
Фільм "У боротьбі за Україну" (Revealing Ukraine) був показаний 6 липня на кінофестивалі в Таорміні. Його зняли Олівер Стоун, який виступив виконавчим продюсером і інтерв'юером, а також Ігор Лопатьонок, який був режисером стрічки.
Головними спікерами у фільмі стали президент Росії Володимир Путін і його кум, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.