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10.07.19 12:19

Убивство безхатченка на мосту в Дніпрі: Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який відпустив підозрюваних

У Дніпрі з ініціативи поліції та місцевої прокуратури оскаржено рішення про зміну запобіжного заходу двом підозрюваним, які побили 48-річного чоловіка, а потім скинули його в річку Дніпро.

Убивство безхатченка на мосту в Дніпрі: Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який відпустив підозрюваних

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.

Апеляційна скарга подана на рішення Кіровського районного суду Дніпра від 4 липня, згідно з яким підозрюваних із СІЗО відпустили під домашній арешт.

У скарзі правоохоронці наполягають на взятті підозрюваних під варту.

Також у поліції зазначили, що 27 червня слідчими підрозділами було завершено слідство за фактом вбивства чоловіка, кримінальну справу направлено до суду.

Нагадаємо, у квітні цього року 23- та 26-річний місцеві жителі, які працюють в IT-індустрії, тому, що їм не сподобався 48-річний чоловік, спочатку почали його бити, а потім просто не дали йому вибратися з-за парапету і зіштовхнули в річку. Людина, інвалід другої групи, загинула.

Пізніше суд у Дніпрі випустив на свободу двох підозрюваних у вбивстві безпритульного, які знімали злочин на камеру.

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