Військовий корабель РФ "Сметливый" зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ

Про це повідомила пресслужба командування Військово-морських сил Збройних сил.

"10.07.2019 р. Російська Федерація вчергове показала своє справжнє обличчя та, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря. Так, незважаючи на прибережне повідомлення для мореплавців щодо закриття району для проведення міжнародних навчань Sea Breeze 2019, корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" близько 8:00 ранку в середу, 10 липня, зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, провокуючи небезпечну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що російський корабель був опитаний фрегатом "Гетьман Сагайдачний" відповідно до міжнародного протоколу, але вдав, що має "проблеми зі зв'язком".

Командування ВМС наголошує, що цей факт є черговою підставою для міжнародної спільноти не сприймати РФ як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права.



