Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА

Церемонія представлення нового голови Київської ОДА відбулася в Борисполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу вам представити нового керівника Київської області - Михайла Бно-Айріяна", - зазначив президент і підписав відповідний указ про призначення.

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Зеленський запевнив, що новий керівник Київської ОДА є "фаховим спеціалістом" і "фаховою людиною".

35-річний Михайло Бно-Айріян - фахівець з міжнародних відносин, економіст-міжнародник, перекладач з арабської мови. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго", директором департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Також обіймав посаду відповідального секретаря Ради експортерів при МЗС України.