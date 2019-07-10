У ДБР немає таємниць для Портнова. Куди потім зливається інформація? У Москву? - адвокат Порошенка Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це в блозі на УП пише адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

"Хай як не роздмухує щоки пан директор Державого бюро Роман Труба, розмірковуючи на камери про таємницю слідства та інші таємниці, достатньо підписатися на телеграм-канал "відомого юриста Андрія Портнова", аби пересвідчитися, що для цього багаторічного друга керівника президентського офісу у ДБР немає жодних таємниць", - пише Головань.

Він зазначає, що Портнов отримує і публікує копії не йому надісланих листів раніше, ніж їх отримують адресати, повідомляє про повістки, обшуки і тимчасові доступи в провадженнях за його заявами і не тільки.

"Ще й хвалиться, що публікує лише дещицю відомої йому інформації (за його власними словами – 5-10 відсотків)", - пише Головань.



При цьому, як зазначає адвокат Порошенка, "останнім часом відомий юрист публікує документи та інформацію ДБР не так нахабно".

"Посилається на "слухи" і "данные из правоохранительных кругов". Тобто почав отримання інформації хоч і примітивно, але "лєгєндіровать"".



"З урахуванням сказаного вище, деякі провадження ДБР, наприклад, про українських моряків і кораблі, про ситуаційну кімнату, виглядають як спецоперації з організації каналів доступу до державних секретів України", - пише Головань.



За його словами, чиновники ДБР з використанням можливостей центрального органу виконавчої влади збирають відомості про обставини переходу українських кораблів, про обговорення і рішення, що відбувалися у ситуаційній кімнаті.



"Далі інформація передається багаторічному другу керівника президентського офісу. А потім куди? Прямо до Москви?" - пише Головань.

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