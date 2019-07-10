РФ відправила терористам на Донбас понад 600 тонн боєприпасів, зокрема для РСЗВ, артсистем і мінометів, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Упродовж червня-липня ц.р. з території Росії залізничним транспортом для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлено понад 600 тон боєприпасів, у т.ч. для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів, та десятки цистерн з пально-мастильними матеріалами", - сказано в повідомленні.

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Водночас автомобільним транспортом з російської території завозилися вантажі військового призначення. Зокрема, йдеться про цивільні автомобілі, супровід яких під час перетину неконтрольованих ділянок українського кордону здійснювався ФСБ РФ, а після перетину - підрозділами російсько-окупаційних військ.