В ЄС закликали Раду ухвалити законопроєкт Зеленського про Вищий антикорупційний суд України

Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Ми закликаємо депутатів найефективніше використати останню пленарну сесію і ухвалити ключовий законопроєкт №10426 щодо роз'яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду", - повідомляє представництво.

"Ключовим для антикорупційних зусиль є те, щоб Вищий антикорупційний суд міг зосередитися тільки на тих випадках, які розслідує НАБУ, і не був перевантажений тисячами інших справ", - обґрунтували в представництві необхідність ухвалення закону.

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Нагадаємо, 8 липня Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить усунути потенційну проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і забезпечить ефективний розгляд кримінальних проваджень за корупційними злочинами чиновників.

Так, запропонованими змінами до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд України" уточнюється його підсудність. Тепер згадана організація зосередиться на кримінальних процесах, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалося детективами НАБУ і завершено прокурорами САП.

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