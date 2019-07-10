Мешканку Луганської області судитимуть за проведення "референдуму" на підтримку "ЛНР"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

Відкрито кримінальне провадження щодо мешканки Станично-Луганського району, обвинуваченої в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

За даними слідства, у травні 2014 року громадянка України спільно з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, надала добровільну згоду на участь у так званому "референдумі" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" в одному з населених пунктів Станично-Луганського району.

"Згідно з відведеною їй роллю "члена виборчої комісії" в зазначеному "референдумі" обвинувачена здійснювала облік виборців, видавала "бюлетені" для голосування, брала участь у підрахунку голосів", - зазначили в прокуратурі.

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Під час досудового розслідування вказана особа повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

На цей час обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості направлено до Біловодського районного суду Луганської області.