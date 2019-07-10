12-річний школяр на Тернопільщині повісився через розбитий смартфон, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільщини.

"Тіло свого дванадцятирічного пасинка в літній кухні 9 липня виявив чоловік 1972 року народження. Хлопчик повісився, прив'язавши мотузку до цвяха в стіні. Поруч стояв стілець", - сказано в повідомленні поліцейських.

Сім'я, в якій виховувався Сергій, була цілком благополучною. Про це пресофіцер поліції Тернопільській області Сергій Крета розповів виданню "Факти".

"Мама хлопчика на заробітках за кордоном. Двоє її синів залишалися вдома з вітчимом. Ми поговорили з сусідами. Хотіли з'ясувати причини, чому так сталося, чому дитина вирішила піти з життя? Думали, може, вітчим не ладнав з пасинками і у них були постійні сварки? Нічого подібного. За свідченням сусідів, чоловік дуже добре ставився до синів своєї дружини. Хлопчики завжди були акуратні, нагодовані. Ніхто не чув, щоб у них були якісь скандали", - сказав він.

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Слідчі розробляють версію про те, що школяр вирішив піти з життя після бесіди з батьками.

"Справа в тому, що за короткий час хлопчик випадково розбив уже другу дорогу мобілку. Мабуть, те, що його насварили, він прийняв близько до серця", - припустив Крета.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 з позначкою "самогубство".