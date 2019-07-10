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10.07.19 14:22

Терористи тричі накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ біля Кримського. Від початку доби - 8 ворожих обстрілів, - Міноборони

Станом на 12 годину сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів.

Терористи тричі накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ біля Кримського. Від початку доби - 8 ворожих обстрілів, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив спікер відомства полковник Максим Праута.

На луганському напрямку в ранковий час противник тричі з міномета калібру 82 мм відкривав вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Кримського.

Артилерійські системи 122-мм калібру окупанти застосували біля Новотошківського, а міномети 120- та 82-мм калібру неподалік н.п. Причепилівка.

На донецькому напрямку 5 мін калібру 120 мм розірвалися на позиціях українських військ, обладнаних біля Мар'їнки.

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Крім того, 10 та 5 мін 82-мм калібру ворог випустив по захисниках Кам'янки і Новотроїцького.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає. Втрати ворога внаслідок вогню у відповідь з боку українських військ уточнюються", - повідомив Праута.

Також він зазначив, що ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об'єднаних сил.

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