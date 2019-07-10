"Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область

Про це Зеленський сказав новопризначеному голові Київської ОДА Михайлу Бно-Айріяну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Бно-Айріяна, "Київщина - це один з найбільш ключових регіонів України, вона унікальна тим, що це столичний регіон, і він у всіх на виду".

Зеленський перервав виступ голови ОДА і запитав: "А ми можемо перенести ваші засідання з Києва в область? Ви ж за область будете відповідати?". Бно-Айріян відповів: "Ну да. Ми перебуваємо в центрі міста (Києва), разом з ЦВК".

На це Зеленський сказав: "Я думаю, потрібно, щоб розуміти потреби області, треба бути в області".

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Як відповів Бно-Айріян: "Якщо є завдання, я думаю, що ми це (зробимо. - Ред.), але в опен-спейс (open space - англ. відкритий простір), у дуже сучасний".

На це президент відреагував: "Та хоч на природу".

Бно-Айріян сказав у відповідь: "Добре, дякую".

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