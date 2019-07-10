Захисну арку над четвертим блоком ЧАЕС введено в експлуатацію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

"Через 22 роки після організації Чорнобильського фонду "Укриття" новий безпечний конфайнмент запущений в експлуатацію і передається Україні. Міжнародна спільнота зібрала EUR1,5 млрд на реалізацію проєкту. Внесок Європейського банку реконструкції і розвитку становить понад EUR700 млн. НБК прослужить щонайменше 100 років і допоможе вирішити завдання розбирання саркофага над четвертим реактором", - повідомив він.

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Нагадаємо, будівництво нового безпечного конфайнмента над старим об'єктом "Укриття" почалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які були підняті та успішно з'єднані в 2015 році. Усередині арки НБК встановлено кран для демонтажу наявного старого "Саркофагу" і залишків четвертого енергоблоку. НБК має проєктний термін експлуатації 100 років. Його будівництво коштувало EUR1,5 млрд.

У березні 2019 року на промисловому майданчику ЧАЕС здійснювалися пусконалагоджувальні роботи, індивідуальні та комплексні випробування обладнання і технологічних систем конфайнмента. Наприкінці квітня 2019 року НБК введено в режим пробної експлуатації. Після проведення пробної експлуатації конфайнмент перебуватиме в дослідницько-промисловій, яка триватиме не більше року. За її підсумками ЧАЕС отримає відповідну ліцензію і розпочне повноцінну експлуатацію та демонтаж конструкцій "Укриття".