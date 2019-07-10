Раді залишилося розглянути 38 поправок до Виборчого кодексу

"Завершилось ранкове засідання Верховної Ради України. Народні депутати Ради VIII скликання розглянули 4530 правок до проєкту Виборчого кодексу із 4568-ми. Розгляд законопроєкту продовжиться завтра, 11 липня, о 10.00", - повідомляється в мікроблозі Ради в Twitter у середу, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, в першому читанні проєкт Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав розгляд його в другому читанні і, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроєкту. Загалом нардепи подали до нього майже 4568 поправок.

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