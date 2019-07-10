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10.07.19 14:58

Раді залишилося розглянути 38 поправок до Виборчого кодексу

Народні депутати України на сьогоднішньому засіданні закінчили розгляд 4530 поправок до проєкту Виборчого кодексу із 4568.

Раді залишилося розглянути 38 поправок до Виборчого кодексу

"Завершилось ранкове засідання Верховної Ради України. Народні депутати Ради VIII скликання розглянули 4530 правок до проєкту Виборчого кодексу із 4568-ми. Розгляд законопроєкту продовжиться завтра, 11 липня, о 10.00", - повідомляється в мікроблозі Ради в Twitter у середу, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, в першому читанні проєкт Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав розгляд його в другому читанні і, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроєкту. Загалом нардепи подали до нього майже 4568 поправок.

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Раді залишилося розглянути 38 поправок до Виборчого кодексу 01

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