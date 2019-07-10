Російський журналіст Венедиктов заявив, що передав Зеленському лист від матері заарештованого в Україні пропагандиста Вишинського

"Я вчора приїхав до Києва, щоб передати лист матері Кирила президенту Зеленському. Сьогодні я це зробив", - повідомив Венедиктов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, лист йому передала дружина Вишинського, з якою у Венедиктова виявилися спільні знайомі.
"Вони, мабуть, пам'ятаючи про мою роль у справі (журналіста Івана) Голунова, звернулися до мене з таким проханням. Я зі свого боку знайшов серед нової команди українського президента знайомого і нещодавно він мені підтвердив, що адресат лист отримав", - уточнив Венедиктов.
Він додав, що протягом години чекатиме відповідь, про що йому повідомила українська сторона.
Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки це "особистий лист".
Зазначимо, що за даними ЗМІ, 66% акцій ЗАТ "Эхо Москвы" належать "Газпром-Медиа Холдинг", 34% поділені між журналістами радіостанції, з них 18% належать Олексію Венедиктову.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.
Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 15 липня.