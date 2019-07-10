Дніпровський меткомбінат опинився під загрозою зупинки через виведення обігових коштів в офшор

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности", про це йдеться в статті "На межі: чому ДМК може зупинитися" бізнес-порталу uaprom.info.

"Першою ластівкою" став позов до комбінату бізнесмена Рафіка Дау (і за сумісництвом родича О. Мкртчана). Як виявилося, Дніпровський меткомбінат за вказівкою гендиректора ІСД отримав кошти від Р. Дау на виробництво продукції, які в підсумку були виведені на кіпрський офшор, тим самим залишивши завод без обігових коштів", - йдеться в статті.

Пізніше стало відомо про старт 31 травня процедури банкрутства ДМК, ініційованої Господарським судом Дніпропетровської області. Формальним приводом для таких дій став позов маловідомої ТОВ "Технобудмонтаж Груп", якій підприємство заборгувало всього 2,5 млн грн.

"Це призвело до того, що комбінат не може повноцінно розпоряджатися своїми коштами на рахунках, у тому числі фінансувати соціальну сферу, оскільки повинен спрямовувати всі гроші на погашення поточних зобов'язань перед кредиторами", - констатується в матеріалі. Одним з факторів, що вплинули на ДМК, став конфлікт акціонерів ІСД, які оскаржують в судах умови продажу акцій. Цей факт паралізував прийняття рішень в ІСД, в результаті чого корпорація втратила керівництво: термін дії довіреності виконавчого директора Максима Завгороднього на право займати цю посаду закінчився. Природно, під удар потрапили активи ІСД, перш за все, ДМК, кредиторська заборгованість якого перевищила 80 млрд грн.