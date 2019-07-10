"Вибори-2019": у Чернігові презентували програму, за допомогою якої можна порівняти програми партій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив обласний телеканал UA:Чернігів.

Порівняльну програму презентував регіональний представник громадської організації "Центр UA" Денис Мурза.

"Цей онлайн-інструмент розробили за гроші агентства США з міжнародного розвитку. Зробили його аналогічним інструменту порівняння програм кандидатів у президенти України, який представили аналітики навесні цього року", - йдеться в повідомленні.

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Мурза зазначив, що на сайті vybory2019.pravda.com.ua є три розділи: партії, сфери політики і тест. У першому представлені 12 політсил, які зараз лідирують у чотирьох національних рейтингах, у другому - 25 сфер державної політики, де можна порівняти плани кожної з партій, і третій розділ - це тест, який допомагає виборцю знайти партії, з якими його погляди найбільше збігаються. Однак для цього людині треба відповісти на 30 не надто легких питань.