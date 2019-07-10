"Якби матюки були лікувальними засобами, то були б уже сертифіковані та прописувалися б у рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту", - Богомолець

Таке рішення профільний комітет ухвалив на засіданні 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Надіслати закон на доопрацювання запропонувала сама Богомолець. Вона хоче врахувати в ньому зауваження головного науково-юридичного управління.

При цьому автор законопроєкту повідомила, що вона здивована ажіотажем навколо її дітища. Богомолець наголосила, що в документі йдеться "не про фізичних осіб у громадських місцях, як у чинному законодавстві, а про публічних осіб". І нагадала, що пропонує моніторити використання "міцного слівця" цифровим шляхом, а не за допомогою правоохоронців.

Крім цього, Богомолець розкритикувала слова в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про певну користь нецензурної лексики.

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За словами нардепа, якби "матюки були лікувальними засобами, то були б уже сертифіковані та прописувалися б у рецептах, скільки разів потрібно матюкнутися, щоб не було ангіни або простатиту".

У відповідь на зауваження першого заступника голови Комітету ВР з питань свободи слова Ольги Червакової, що стаття 173 про адміністративні правопорушення вже передбачає покарання для всіх громадян за використання нецензурної лексики, Богомолець зауважила, що ретельно вивчала чинне законодавство і, знайшовши там прогалини, вирішила зареєструвати власний законопроєкт.

Нагадаємо, 3 липня народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №10414 "Про протидію лихослів'ю".