Для зміни місця голосування на парламентських виборах залишилося п'ять днів, - ЦВК

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на те, що позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року, цей термін спливає 15 липня 2019 року, тобто для здійснення тимчасової зміни місця голосування залишилося лише п'ять днів", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що органи Державного реєстру виборців працюватимуть у повноцінному робочому режимі і в вихідні дні 13 та 14 липня.

ЦВК закликає на відкладати рішення про зміну місця голосування.

Зауважмо, що станом на 10 липня, згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, 109 226 українців змінили місце голосування на виборах до Верховної Ради України, призначених на 21 липня.

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