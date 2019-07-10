Таким людям, як Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення. Ми мусимо із цим розбиратися, - Зеленський

"Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми мусимо із цим розбиратися", - заявив він у Борисполі (Київська обл.) у середу, відповідаючи на запитання про телеканал NewsOne, який мав намір провести телеміст з одним з російських каналів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава держави зазначив, що це питання буде врегульовано на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради. "Жодних інформаційних монополій у нас не буде", - наголосив глава держави.
"Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення", - додав Зеленський.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".
Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).
Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.
Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.
В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.
Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.