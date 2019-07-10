"Укрлендфармінг" виділив кошти на ремонт шкіл та дитячих садочків у п'яти областях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Укрлендфармінг".

На що саме потрібне фінансування, вирішується на сесіях сільської ради. Громади в особі голів визначають, який саме вид допомоги є необхідним. Наразі, під час канікул, найактуальнішою темою в селах є підготовка приміщень дитячих навчальних закладів до нового навчального сезону.

"Директори шкільних і дошкільних закладів, голови сільрад звертаються до нас за допомогою. А ми прагнемо кожному піти на зустріч, це наш пріоритет і обов’язок. "Західна агровиробнича компанія", яка входить до групи "Укрлендфармінг", систематично протягом року допомагає сільським радам з ремонтом приміщень шкіл, дитячих садочків, будівництвом дитячих майданчиків, а особливо опікується цими питаннями в літній період, - розповів директор підприємства Віталій Войтко. – Загалом щорічно з бюджету нашого підприємства, яке знаходиться в чотирьох областях України, на допомогу навчальним закладам виділяється понад 700 тисяч гривень. На прохання голови Тараканівської сільської ради Дубенського району підприємство облаштувало новими гойдалками й лазанками дитячі майданчики філії Тараканівського ліцею та села Великі Загорці".

"У Рачинській гімназії навчається 143 дитини. Сьогодні проводяться поточні ремонти класів, але обмеженість фінансових ресурсів не дозволяє оновити всі приміщення, - зазначив директор гімназії Олександр Ткачук. – Придбання металопластикової конструкції в кабінет біології було для нас вкрай необхідним. Ми звернулися до ТзОВ "Західна агровиробнича компанія", яке входить до групи "Укрлендфармінг". Завдяки їхній підтримці у кабінеті біології тепер створенні комфортні умови для навчання учнів".

Протягом року соціально відповідальні підприємства холдингу "Укрлендфармінг" комплексно підтримують освітні заклади в тих 22 областях, де працюють: закуповують будматеріали для ремонтів приміщень, нові меблі, здійснюють спеціальне облаштування класів згідно вимог державної програми "Нова українська школа" тощо. Турбота про благоустрій населених пунктів і добробут місцевих жителів, про нагальні потреби підростаючого покоління є одним з основних принципів "Укрлендфармінгу" у співпраці із сільськими громадами на території його присутності.



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