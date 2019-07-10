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10.07.19 16:50

Кримських татар, яких затримали під час акції протесту в Москві, відпустили, - адвокат Піховкін

Затриманих під час акції протесту в Москві кримських татар відпустили.

Кримських татар, яких затримали під час акції протесту в Москві, відпустили, - адвокат Піховкін

Про це Громадському радіо повідомив їхній адвокат Олександр Піховкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учасників акції протесту звинувачують у порушенні правил проведення масових заходів. Адвокат, посилаючись на затриманих, зазначив, що поводилися з ними коректно.

"Співробітники поліції поводилися з ними коректно, стримано. Насамперед питали про стан здоров'я затриманих", - сказав адвокат.

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При цьому він зазначив, що були і порушення прав затриманих.

Нагадаємо, 10 липня поліція затримала сімох кримськотатарських активістів. Вони проводили акцію проти переслідувань кримських татар під приводом боротьби окупаційної влади з тероризмом.

У затриманих в руках були плакати з написами "Наші діти не терористи" і "Боротьба з тероризмом у Криму - це боротьба з інакомисленням".

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