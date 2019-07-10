Україна обурена статтею в Los Angeles Times, в якій окупований Крим назвали "російським" і розхвалювали його курорти

Копія листа Мінінформу є в розпорядженні "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна п`ять років поспіль після незаконної окупації Криму засвідчує спробу російської сторони легалізувати статус Криму як власної території всупереч міжнародному праву, зокрема інструментами гібридної війни. Коли свобода слова підміняється свободою брехні, маніпуляцій та викривлень", - сказано в листі.

Міністерство інформаційної політики просить видання "врахувати позицію України та цивілізованого світу щодо статусу півострова та тієї репресивної дійсності, яку турист навряд чи відчує, відвідавши Крим"

Автор матеріалу, мандрівник Джефф Опдайк стверджує, що дізнався про незаконність в’їзду до Криму через РФ вже після публікації своєї статті. При цьому він, за його ж словами, в цього року побував у Криму щонайменше 5 разів.

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"Так, я порушив закон України — але я про нього і гадки не мав. Мандруючи, я шукаю лише інформацію про візи, які мені потрібні для подорожі, і після цього — авіаквитки. Зазвичай, я не дивлюсь, чи існують будь-які закони, що можуть завадити моїй мандрівці", — сказав Джефф Опдайк.

"Як ми маємо знати, що якийсь закон існує? Чи нам треба гуглити "закони, про які мені слід знати, коли я їду в країну Х?" Це могло б трапитись в ідеалістичному світі, але в реальному — ніколи. Коли мені повідомили про існування українського закону, я додав виправлення до статті", - додав він.

За словами Опдайка, він назвав Крим російським "не з політичної точки зору", а тому, що Росія технічно контролює півострів.

У самій редакції Los Angeles Times сказали, що не бачать у публікації статті порушення професійних стандартів.

"Ми шкодуємо, що оригінальна версія розповіді про поїздку до Криму не враховувала відповідну інформацію про українське законодавство та чинні рекомендації Державного департаменту США, який не рекомендує громадянам США подорожувати до Криму "через російську окупацію території України і зловживання з боку окупаційних органів влади.

Ми оновили історію, щоб надати додаткові настанови тим, хто бажає відвідати Крим, і підтверджуємо, що виклад цієї історії відповідає нашій журналістській етиці", - йдеться у відповіді редакції.

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