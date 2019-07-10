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10.07.19 20:02

Британія в ООН закликала Росію відкрити доступ спостерігачам до незаконно анексованого Криму

Велика Британія закликає РФ дозволити спостерігачам від міжнародних організацій в'їзд на територію окупованого Криму і вимагає звільнити всіх політичних в'язнів.

Британія в ООН закликала Росію відкрити доступ спостерігачам до незаконно анексованого Криму

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив представник постійного представництва Великої Британії при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві з приводу звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, який був зроблений на основі роботи моніторингової місії щодо прав людини в Україні.

"Ми засуджуємо Росію за те, що вона не спромоглася дотриматися резолюції 73/263 Генеральної асамблеї ООН, та закликаємо РФ дозволити міжнародним моніторинговим організаціям в'їхати в анексований Крим та негайно звільнити всіх політичних в'язнів", - заявив представник Британії.

Він додав, що Британія засуджує обшуки й арешт 20 кримських татар у Сімферополі у березні цього року та шокована повідомленнями у ЗМІ щодо вибіркового затримання людей, несправедливих судів та катування в окупованому Криму.

Британський представник також зазначив, що Лондон дуже занепокоєний станом здоров'я понад 70 українських політв'язнів, які нині утримуються в Росії, зокрема Павла Гриба й Едема Бекірова, яким необхідна термінова медична допомога.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант закликав Росію покласти край незаконному контролю над Кримським півостровом і спробам перекроїти європейські кордони. Хант зазначив, що Росія продовжує здійснювати порушення прав людини за межами своїх кордонів і систематично переслідує тих, хто виступає проти незаконної анексії Криму.

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