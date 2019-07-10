У вихователів дитсадків буде така сама відпустка, як у вчителів, 56 календарних днів, - Міносвіти

Відповідну постанову Кабмін затвердив сьогодні, 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

"На сьогодні тривалість щорічної основної відпустки вихователів дитсадків - 42 календарні дні. Це значно менше, ніж у їхніх колег, наприклад, учителів. Хоча насправді робота з маленькими дітьми не легша і передбачає вищу міру відповідальності дорослого за життя і здоров'я дитини. Таким чином, ухвалена сьогодні постанова передбачає, що нарешті вихователі також отримають відпустку 56 календарних днів", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

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Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.