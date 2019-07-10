Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Кум Путіна Медведчук заявив, що питання про мир на сході України "лежить в основі парламентської кампанії в країні".

"Це було і в основі президентської кампанії, і люди, які проголосували за чинного президента пана Зеленського, вірили в те, що цей мир настане. Зараз це в основі і парламентської кампанії", - сказав Медведчук на зустрічі в Москві.

Він запевняв, що "без співпраці з Росією досягти миру на Донбасі неможливо".

Як повідомляє видання, він також виступив за налагодження міжпартійних контактів з РФ. "Це ланка мирного діалогу", - сказав Медведчук.

Разом із Медведчуком на зустрічі присутній співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

Крім того, як повідомляє "Риа Новости", в зустрічі беруть участь співголова "ОП - За життя" Вадим Рабінович і член політради партії, власник каналу NewsOne Тарас Козак.

Козак зазначив, що українсько-російський телеміст відбудеться в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - сказав власник каналу NewsOne Козак.