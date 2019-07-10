Українсько-російський "телеміст" проведуть 12 липня на російському ТБ, - власник NewsOne Козак на зустрічі з Медведєвим у Москві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це сказав Козак на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у середу в Москві.
"Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - заявив Козак.
Згідно з телепрограмою на сайті "Росії 1", шоу "Треба поговорити" покажуть у п'ятницю, 12 липня, о 18:00.
На сайті зазначають, що запросили російських і українських учасників скасованого українською стороною телемосту в студію телеканалу "Росія 1".
Як повідомлялося, у будівлі "Єдиної Росії" в Москві 10 липня відбувається зустріч прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з членами "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком, співголовою "ОП - За життя" Вадимом Рабиновичем і членом політради партії Тарасом Козаком.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".