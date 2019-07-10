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10.07.19 19:15

Українсько-російський "телеміст" проведуть 12 липня на російському ТБ, - власник NewsOne Козак на зустрічі з Медведєвим у Москві

Член політради партії "Опозиційна платформа - За життя", власник телеканалу "NewsOne" Тарас Козак заявив, що українсько-російський телеміст відбудеться у п'ятницю.

Українсько-російський "телеміст" проведуть 12 липня на російському ТБ, - власник NewsOne Козак на зустрічі з Медведєвим у Москві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це сказав Козак на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у середу в Москві.

"Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - заявив Козак.

Згідно з телепрограмою на сайті "Росії 1", шоу "Треба поговорити" покажуть у п'ятницю, 12 липня, о 18:00.

На сайті зазначають, що запросили російських і українських учасників скасованого українською стороною телемосту в студію телеканалу "Росія 1".

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Як повідомлялося, у будівлі "Єдиної Росії" в Москві 10 липня відбувається зустріч прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з членами "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком, співголовою "ОП - За життя" Вадимом Рабиновичем і членом політради партії Тарасом Козаком.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

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