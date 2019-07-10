Правляча партія Італії намагалася отримати у Кремля $65 млн, - Buzzfeed

Аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві опинився в розпорядженні видання Buzzfeed, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ""Радіо Свобода".

За даними видання, під час візиту віце-прем'єра Сальвіні в Москві в жовтні 2018 року разом із ним приїхав його помічник Джанлука Савойні, який організував зустріч із неназваними високопосадовцями Кремля. На вечерю в московському готелі "Метрополь" також прийшли ще двоє соратників Савойні з "Ліги Півночі".

Записи розмов вказують, що італійці намагалися домовитися про постачання російської нафти впродовж одного року вартістю 1,5 мільярда доларів. 4 відсотки від загальної вартості контракту нібито мала отримати безпосередньо "Ліга Півночі" за посередництва російської філії італійського банку Intesa. За словами Савойні, в цьому банку в Москві у партії була "людина на прізвище Машеті". Італієць був колишнім членом "Ліги Півночі".

Всього, за підрахунками видання, партія віце-прем'єра Сальвіні розраховувала отримати близько 65 мільйонів доларів за допомогою цих операцій. Під час розмови італійці кілька разів підкреслювали, що поставки потрібно реалізувати якомога швидше через "майбутні вибори". Очевидно, йдеться про вибори в Європарламент, які відбулися наприкінці травня цього року.

Контракти про поставки повинні були укласти компанії "Роснефть" і "Лукойл", з одного боку, і італійська державна нафтова компанія Eni, з іншого. Представники останньої заявили виданню Buzzfeed, що держкомпанія не причетна до фінансування політичних партій, а самі поставки ніколи не мали місця.

Buzzfeed стверджує, що про операції знали вищі чиновники, як із російської, так і з італійської сторони. Розмова, до аудіозапису якої отримали доступ журналісти, нібито відбулася на наступний день після зустрічі Сальвіні з віцепрем'єр-міністром Росії Дмитром Козаком. На цю зустріч як про сигнал схвалення співпраці під час розмови нібито вказували російські партнери італійських ультраправих політиків. Козак при цьому заперечує, що такі переговори були. Сальвіні інформацію про зустріч не спростував.

Партія "Ліга Півночі" підтримує в Італії проросійські погляди, а сам Сальвіні раніше заявляв, що санкції Євросоюзу щодо Росії "безглузді з економічних, соціальних і культурних причин". Записи розмов членів партії в Москві в "Лізі Півночі" відмовилися коментувати.