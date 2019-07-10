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10.07.19 19:04

Кабмін більше не планує розглядати питання про звільнення голів ОДА, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд більше не планує розглядати питання, що стосуються подань на звільнення глав обласних державних адміністрацій (ОДА), призначених за п'ятого президента Петра Порошенка.

Кабмін більше не планує розглядати питання про звільнення голів ОДА, - Гройсман

"Всі кадрові питання на нинішній момент урядом та Офісом президента реалізовано так, як ми планували. Додаткових якихось рішень із цього питання ми не плануємо", - сказав Гройсман журналістам у Харкові в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 10 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що всі діючі глави ОДА мають бути замінені.

Згодом він звільнив або відсторонив від посади голів 15 облдержадміністрацій. Пізніше президент звільнив ще кількох керівників ОДА.

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