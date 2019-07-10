Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Хто потрапить до парламенту

Лідером на даний момент цілком очікувано є "Слуга Народу". З великою ймовірністю пропрезидентська політична партія легко здолає п’ятипроцентний бар’єр та займе значущу долю в парламенті країни. Питання лише в тому, яку. Аналітики Parimatchдають 50% на те, що "Слуга Народу" набере більше 41,5% голосів, а на момент другого з засідання ВР депутати партії будуть складати більшість у парламенті.





Крім того, п’ятипроцентний бар’єр скоріше за все пройде "Європейська солідарність" П. Порошенка. Фінальні результати партії очікуються на рівні трохи вище 7,5%, і поки що важко сказати, чи буде в составі ВР більше 37 депутатів від "Європейської солідарності" та чи зможе партія сформувати гідну противагу "Слузі Народу".

Позиція "Опозиційної платформи", яка, згідно КМІС, соціологічній групі "Рейтинг" та центру "Социс" знаходиться у лідерах прийдешнього голосування, за версією аналітиків Parimatch не виглядає дуже міцною. 50% вони дають на те, що "ОП" не набере більше 13,5% голосів. Більше того — з 60% вірогідністю партія навіть не здолає п’ятивідсотковий бар’єр, так само як і деякі інші активні учасники передвиборчих перегонів — наприклад, "Українська стратегія" Гройсмана, Радикальна партія Олега Ляшка, політична партія "Самопоміч" Садового та ін. Партія Святослава Вакарчука "Голос", за оцінками аналітиків, проходить п’ятипроцентний бар’єр та скоріше за все набере більше 7,5% голосів.

Шанси мажоритарних кандидатів

Змішана виборча система дає шанс пробитися до парламенту не лише анонімним партійним спискам, але й окремим кандидатам від округів — за мажоритаркою. Серед таких кандидатів є декілька відомих осіб. Так, по 118 округу (Львів) балотується футболіст Артем Федецький, проте шансів попасти до парламенту в нього небагато. Така ж сама ситуація і в актора та коміка Сергія Сивохо, який балотується по 49 округу (Донецька область). Окреме питання — про кандидатів по столиці. По 222 мажоритарному округу йдуть відразу декілька кандидатів від різних партій: Роман Грищук зі "Слуги Народа", самовисуванці Дмитро Андрієвський та Володимир Василевич, а також Володимир Назаренко від "Свободи". Максимальний шанс потрапити до Ради — у Грищука, однак Андрієвський поступається йому зовсім трохи і також може опинитися в парламенті.



Явка виборців









Явка на вибори в Україні рік від року знижується. Проте 2019 рік має всі шанси поправити цю статистику, як вже сталося з виборами президента країни. Нагадаємо, тоді явка склала 62,09% виборців на території України (в 2014 — 60,29%). За оцінками аналітиків Parimatch, на парламентських виборах 2019 року проголосує понад 56,5% виборців (у 2014 — 52,42%). Можлива навіть явка понад 60%, що востаннє траплялося більше 10 років тому — в далекому 2006 році.



