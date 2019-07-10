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10.07.19 19:46

Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів. ІНФОГРАФІКА

21 липня 2019 року відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Усі партії та депутати вже зареєстровані, хоча до 8 липня ще можуть відкликати свою реєстрацію та відмовитися від участі у виборах. Навряд чи хтось із крупних політичних сил скористається цим правом — навпаки, вірогідніше за все, що напружена боротьба між провідними політичними партіями буде продовжуватися до самого дня Х. Чим вона закінчиться — оцінили аналітики Parimatch.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів 01

Хто потрапить до парламенту

Лідером на даний момент цілком очікувано є "Слуга Народу". З великою ймовірністю пропрезидентська політична партія легко здолає п’ятипроцентний бар’єр та займе значущу долю в парламенті країни. Питання лише в тому, яку. Аналітики Parimatchдають 50% на те, що "Слуга Народу" набере більше 41,5% голосів, а на момент другого з засідання ВР депутати партії будуть складати більшість у парламенті.

Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів 02
Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів 03

Крім того, п’ятипроцентний бар’єр скоріше за все пройде "Європейська солідарність" П. Порошенка. Фінальні результати партії очікуються на рівні трохи вище 7,5%, і поки що важко сказати, чи буде в составі ВР більше 37 депутатів від "Європейської солідарності" та чи зможе партія сформувати гідну противагу "Слузі Народу".

Позиція "Опозиційної платформи", яка, згідно КМІС, соціологічній групі "Рейтинг" та центру "Социс" знаходиться у лідерах прийдешнього голосування, за версією аналітиків Parimatch не виглядає дуже міцною. 50% вони дають на те, що "ОП" не набере більше 13,5% голосів. Більше того — з 60% вірогідністю партія навіть не здолає п’ятивідсотковий бар’єр, так само як і деякі інші активні учасники передвиборчих перегонів — наприклад, "Українська стратегія" Гройсмана, Радикальна партія Олега Ляшка, політична партія "Самопоміч" Садового та ін. Партія Святослава Вакарчука "Голос", за оцінками аналітиків, проходить п’ятипроцентний бар’єр та скоріше за все набере більше 7,5% голосів.

Шанси мажоритарних кандидатів

Змішана виборча система дає шанс пробитися до парламенту не лише анонімним партійним спискам, але й окремим кандидатам від округів — за мажоритаркою. Серед таких кандидатів є декілька відомих осіб. Так, по 118 округу (Львів) балотується футболіст Артем Федецький, проте шансів попасти до парламенту в нього небагато. Така ж сама ситуація і в актора та коміка Сергія Сивохо, який балотується по 49 округу (Донецька область). Окреме питання — про кандидатів по столиці. По 222 мажоритарному округу йдуть відразу декілька кандидатів від різних партій: Роман Грищук зі "Слуги Народа", самовисуванці Дмитро Андрієвський та Володимир Василевич, а також Володимир Назаренко від "Свободи". Максимальний шанс потрапити до Ради — у Грищука, однак Андрієвський поступається йому зовсім трохи і також може опинитися в парламенті.

Явка виборців

Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів 04


Явка на вибори в Україні рік від року знижується. Проте 2019 рік має всі шанси поправити цю статистику, як вже сталося з виборами президента країни. Нагадаємо, тоді явка склала 62,09% виборців на території України (в 2014 — 60,29%). За оцінками аналітиків Parimatch, на парламентських виборах 2019 року проголосує понад 56,5% виборців (у 2014 — 52,42%). Можлива навіть явка понад 60%, що востаннє траплялося більше 10 років тому — в далекому 2006 році.

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